Лондон, , 21:59 — REGNUM Британская рок-группа Don Broco и фолк-певец Джейми Уэбстер борются за первую строчку альбомного чарта в Великобритании. Об этом 1 февраля рассказал портал NME.

Вокалист группы Don Broco YouTube

Коллектив из Бедфорда в настоящее время опередили ливерпульского фолк-исполнителя в чарте к середине недели после того, как они четвертый альбом Amazing Things был выпущен на виниле, компакт-дисках и кассетах. Изначально альбом вышел в октябре прошлого года.

Уэбстер тем временем не отстает со своим вторым студийным альбомом Moments, находясь на второй строчке. Его дебютный альбом We Get By ранее смог достичь шестого места в чарте альбомов Великобритании.

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