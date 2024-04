Лондон, 1 февраля, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Британская рок-группа Don Broco и фолк-певец Джейми Уэбстер борются за первую строчку альбомного чарта в Великобритании. Об этом 1 февраля рассказал портал NME.

YouTube Вокалист группы Don Broco

Коллектив из Бедфорда в настоящее время опередили ливерпульского фолк-исполнителя в чарте к середине недели после того, как они четвертый альбом Amazing Things был выпущен на виниле, компакт-дисках и кассетах. Изначально альбом вышел в октябре прошлого года.

Уэбстер тем временем не отстает со своим вторым студийным альбомом Moments, находясь на второй строчке. Его дебютный альбом We Get By ранее смог достичь шестого места в чарте альбомов Великобритании.