Додома, , 23:10 — REGNUM Около 150 гольфистов со всех стран мира примут участие в турнире Ассоциации профессиональных игроков в гольф стран Европы (PGA European Tour), который впервые пройдет в Танзании весной 2022 года. Об этом сообщает танзанийское новостное издание Mwananchi.

Мероприятие будет проходить с 7 по 11 апреля на поле для гольфа Kili, расположенном в поместье площадью 1040 акров между горами Килиманджаро и Меру.

По словам председателя Союза гольфа Танзании (TGU) Крисса Мартина, среди участников будет британский гольфист Рик Шилс, который занимается не только гольфом, но и блогерством. Канал спортсмена на YouTube имеет более двух миллионов подписчиков, и ожидается, что его визит в Танзанию будет способствовать развитию туризма в восточноафриканской стране.

Танзания станет пятой по счету африканской страной, проводящей турнир PGA. Ранее мероприятие проходило в Кении, Уганде, Нигерии и ЮАР. Помимо европейских игроков в гольф, в соревнованиях также примут участие спортсмены из США и Африки.