Вашингтон, , 22:10 — REGNUM В США ожидается сильная снежная буря, которая затронет большую часть центральных штатов и дойдет до северо-востока страны. Американцев ожидает снег, град и гололед, сообщает 1 февраля Reuters со ссылкой на национальную метеорологическую службу (NWS).

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Буря продлится до 3 февраля и может принести порядка 15−30 см снега в районы южных гор и центральные равнины. Также рекордные осадки возможны на Среднем Западе.

Такое количество снега не типично даже для снежного времени года, объяснил Грег Карбин, руководитель отдела прогнозов Центра погоды NWS.

Детройт может увидеть снег в невиданных за последние годы количествах, а лед на дорогах и мостах грозит пробками на дорогах и сбоями в подаче электричества.

Напомним, что накануне около 1400 авиарейсов было отменено в США после того, как на северо-восточные штаты обрушилась смертоносная снежная буря, что вынудило несколько штатов объявить чрезвычайную ситуацию.