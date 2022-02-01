Додома, , 23:38 — REGNUM Танзанийские садоводы разработали стратегию, согласно которой к 2026 году доходы страны от экспорта плодоовощной продукции должны вырасти до миллиарда долларо в год, сообщает танзанийская газета HabariLeo.

На данный момент промышленное садоводство приносит экономике Танзании около $780 млн в год. Стратегия предусматривает создание потенциала для увеличения количества рабочих мест, привлечения иностранного капитала и сокращения бедности.

Амбициозный проект является детищем Ассоциации садоводов Танзании (TAHA). Он был представлен на бизнес-форуме в рамках 15-го ежегодного собрания TAHA в Аруше.

На открытии мероприятия присутствовал министр сельского хозяйства станы Хусейн Баше, который поручил своим помощникам собрать представителей частного сектора для организации национальной конференции садоводов с целью обсуждения стратегии и рассмотрения вопроса о её принятии. Министр подчеркнул, что садоводство играет центральную роль в экономике страны.

45-страничная стратегия направлена на объединение усилий государственного и частного секторов и заинтересованных лиц для открытия региональных и международных рынков садоводства в ближайшие пять лет. В частности, как сообщил Баше, в ближайшее время будет налажена торговля авокадо с Китаем, в этот проект будет вложено $133 млн. Недавно также появилось два танзанийских торговых пункта по продаже авокадо в Индии и ЮАР.

Проект также должен помочь увеличить урожайность ананасов, маракуйи, манго и бананов. Согласно плану, в 2026 году Танзания должна экспортировать более 2000 тонн продукции садоводства. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составил 850 тонн.