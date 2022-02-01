Амстердам, 1 февраля, 2022, 21:54 — ИА Регнум. 1 февраля директор амстердамского «Аякса» Марк Овермарс прокомментировал информацию об интересе к Тальяфико со стороны каталонской «Барселоны».

Андрей Пронин ИА REGNUM Николас Тальяфико

«Переговоры с «Барселоной» по Тальяфико очень сложны. Если «Барселона» хочет взять его в аренду, то нам срочно необходима замена. Тальяфико очень сильный игрок, но нам также необходимо оставаться сильной командой», — цитирует Овермарса журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 29-летний аргентинский фланговый защитник Николас Тальяфико принял участие в пятнадцати матчах за амстердамский клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

За «Аякс» Тальяфико выступает с 5 января 2018 года после перехода из «Индепендьенте» за 4 миллиона евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает аргентинского футболиста в 16 миллионов евро.