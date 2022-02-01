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ДОКУМЕНТ

Согласно сообщению РБК, «Председатель СО РАН, губернатор Новосибирской области и ректор НГУ попросили министра образования и науки РФ реорганизовать три института СО РАН путем присоединения их к Новосибирскому госуниверситету». Под письмом стоят также подписи директоров четырех других институтов СО РАН, которых эта реорганизация не затронет. В ответ замминистра сообщил, что Министерство поддерживает изложенную в письме просьбу. Эта просьба оказалась не согласована ни с коллективами институтов, ни с Президиумом РАН. Они категорически против, о чем заявлено и учеными советами Институтов, и Президентом РАН. Ситуация, когда судьбоносные для Академии решения готовятся и принимаются без серьезного обсуждения с самой Академией и ее Президиумом, представляется нам совершенно неприемлемой.

К сожалению, это далеко не первый пример, когда структуры, управляющие наукой в РФ, вполне откровенно демонстрируют неуважение к Академии, её руководству, к мнению коллективов институтов. Тот факт, что на этот раз новацию поддерживают несколько весьма авторитетных членов РАН, руководителей крупных институтов Сибирского отделения, достоин сожаления, но не может поколебать нашей убежденности в недопустимости решения подобных вопросов за спиной руководства РАН и при полном игнорировании позиции непосредственно затрагиваемых научных работников.

Другой тревожный момент создавшейся ситуации заключается в том, что мы имеем дело с очередной попыткой разбазаривания национального достояния России — ее науки и научного образования. Технология отработана. Сначала институты отобрали у РАН, сделав их «бесхозными» и лишив их объединяющей и координирующей силы. Такой мощный инструмент воздействия, как финансирование применяется для того, чтобы институты смирились со своей участью быть расформированными и поглощенными более могущественными структурами. У нас перед глазами «преобразованный» по этой схеме знаменитый некогда ИТЭФ, окончательно уничтоженный в угоду Курчатовскому институту. Следующий шаг предполагается сделать в не менее знаменитом Новосибирском научном центре (ННЦ). В качестве обоснования выдвигается необходимость создания в ННЦ суперкомпьютера. Но сотрудники трех обсуждаемых институтов вполне разумно говорят о возможности формирования для этого кооперации их институтов с НГУ по примеру центров коллективного пользования, каких уже немало в ННЦ (синхротронное излучение лазера на свободных электронах, уникальный электронный микроскоп для диагностики поверхности и тонких пленок твердых тел и др.). Ликвидация трех институтов РАН и, главное, способ её осуществления, создают прецедент, опасный для существования самой Академии.

Президиуму РАН необходимо наконец занять принципиальную позицию по защите остатков отечественной науки и разработать долговременную стратегию, нацеленную на ее восстановление, включающую сохранение институтов РАН и компетентное руководство ими.

Клуб «1 июля»

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