Москва, 1 февраля 2022, 21:53 — REGNUM Антироссийские санкции в итоге больше нанесли ущерба Венгрии, чем России, заявил 1 февраля венгерский премьер-министр Виктор Орбан после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле.
Он назвал санкции бесполезной попыткой повлиять, такие меры заведомо обречены на провал. Венгерский политик выразил мнение, согласно которому санкции являются неприемлемым средством ни в отношении России, ни против других стран.
Также Орбан сказал, что на Западе недооценивают российскую экономику, тогда как она «выстояла, несмотря на санкции». Он назвал Россию «страной не только прежних, но и новых возможностей».
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