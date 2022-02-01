Москва, 1 февраля, 2022, 21:53 — ИА Регнум. Антироссийские санкции в итоге больше нанесли ущерба Венгрии, чем России, заявил 1 февраля венгерский премьер-министр Виктор Орбан после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле.

European People's Party Виктор Орбан

Орбан «Политика санкций, внедрённая против России, нанесла Венгрии намного больший вред, чем Российской Федерации».

Он назвал санкции бесполезной попыткой повлиять, такие меры заведомо обречены на провал. Венгерский политик выразил мнение, согласно которому санкции являются неприемлемым средством ни в отношении России, ни против других стран.

Также Орбан сказал, что на Западе недооценивают российскую экономику, тогда как она «выстояла, несмотря на санкции». Он назвал Россию «страной не только прежних, но и новых возможностей».