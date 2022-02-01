Додома, 1 февраля, 2022, 22:51 — ИА Регнум. В Танзании запущен проект по строительству лаборатории искусственного интеллекта в столице страны — городе Додома. Трехлетний проект направлен на развитие инфраструктуры, здравоохранения, переход к цифровой экономике, а также охрану окружающей среды и сельского хозяйства, сообщает танзанийская газета Nipashe.

Строительством и организацией лаборатории будет заниматься Университет Додомы совместно с Африканским институтом науки и техники им. Нельсона Манделы. Проект обошелся восточноафриканскому государству почти в $800 тысяч. В качестве инвесторов выступили Международный исследовательский центр по проблемам развития (IDRC) и Шведское агентство международного сотрудничества в области развития (SIDA).

Научный руководитель проекта Алли Ньямаве отметил: «Мы должны уделить особое внимание сектору здравоохранения, который сталкивается с большим количеством проблем, особенно после вспышки COVID-19». По его словам, проект позволит Танзании не отставать от остальной части мира, вступающей в четвертую промышленную революцию.

«Сельское хозяйство — еще одна область, затрагивающая большинство танзанийцев, поскольку около 70% граждан заняты в этом секторе. Искусственный интеллект позволит стране увеличить производство и выйти на мировой рынок», — добавил он.

Ньямве рассказал, что проект использует опыт различных развивающихся стран, в которых искусственный интеллект применялся для увеличения объёмов производства беспилотных автомобилей, диагностики техники и лечения заболеваний.

Он подчеркнул, что сельское хозяйство, являющееся основой экономики Танзании, требует предоставления более точных сведений о прогнозах погоды. Этому способствует введение в эксплуатацию новых технологий.