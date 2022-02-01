Додома, 1 февраля, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Парламент Танзании утвердил депутата округа Мбея Урбан Тулию Аксон Мвансасу на должность спикера 12-го созыва. За её кандидатуру было отдано 100% голосов, сообщает танзанийская газета Mwananchi.

Тулия Аксон сменила на этой должности Джоба Ндугая, который ушел в отставку 6 января 2022 года. Ранее она занимала пост заместителя спикера.

45-летняя Аксон станет второй женщиной в истории Танзании, занявшей кресло главы Национального собрания Танзании. Первой женщиной-спикером была Энн Макинда, которая председательствовала в парламенте с 2010 по 2015 гг.

Тулия Аксон, юрист по образованию, является членом правящей «Революционной партии». На пост главы танзанийского парламента претендовало еще восемь кандидатов. Все они принадлежат к оппозиции.

Выступая вскоре после своего избрания, Тулия поблагодарила за доверие свою партию и членов Национального собрания, которые отдали за нее свои голоса. В своей речи она подчеркнула, что парламент 12-го созыва сосредоточится на принятии законов, предоставлении консультаций и осуществлении надзора за работой правительства.

В парламент Танзании входит 393 депутата, 362 из которых представляют «Революционную партию». Еще 31 депутата являются членами оппозиционных партий, среди которых «Партия демократии и развития», «Объединенный гражданский фронт» и «Альянс за перемены и прозрачность».