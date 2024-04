Нью-Йорк, США, 1 февраля, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Американская рок-группа Bright Eyes объявила о планах переиздать весь свой бэк-каталог. Об этом 1 февраля рассказал портал NME. Группа, состоящая из Конора Оберста, Майка Могиса и Нейта Уолкота, переиздаст все девять своих студийных альбомов вместе с сопутствующим мини-альбомом для каждого из них, который будет включать новые записи песен с оригинального релиза.

YouTube Группа Bright Eyes

Они начнут кампанию по перезапуску дискографии 27 мая со своими первыми тремя альбомами — A Collection Of Songs Written And Recorded 1995−1997, Letting Off The Happiness 1998 года и альбом 2000 года Fevers And Mirrors.

Группа также поделилась новыми записями Falling Out Of Love At This Volume, Contrast And Compare с участием коллектива Waxahatchee и Haligh, Haligh, A Lie, Haligh с Фиби Бриджерс.