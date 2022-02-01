Брюссель, , 21:50 — REGNUM Ситуация в Косово намного более спокойная, чем раньше, но все еще возникают разные инциденты. Поэтому силы KFOR под командованием НАТО по-прежнему являются главным гарантом стабильности в регионе, говорится в сообщении, опубликованном 1 февраля на странице Североатлантического альянса в «Твиттере».

KFOR. Косово Georgia National Guard

Пост сопровождает видео, в котором упоминается спор Белграда и Приштины вокруг автомобильных номеров, возникший в сентябре 2021 года.

«НАТО не должно решать, кто прав, а кто не прав. Альянс должен помочь, чтобы сохранился мир», — отмечается в видеоролике.

Напомним, что в сентябре прошлого года Приштина, сославшись на подписанное в 2016 году с Белградом соглашение «О взаимности», запретила использование сербских автомобильных номеров на территории сепаратистского Косово. Сербы в ответ заблокировали два КПП на административной границе с центральной Сербией. Блокада продолжалась десять дней и была снята только после того, как делегации Белграда и Приштины достигли временного соглашения об использовании стикеров, которыми должны быть заклеены государственные символы на номерах Сербии и Косово.