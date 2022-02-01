Рим, , 21:47 — REGNUM По данным на вечер вторника, 1 февраля, в Италии умерли 146 925 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 427 (днем ранее — на 349), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Коронавирус

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Число подтвержденных носителей выросло на 133 142 (днем ранее — на 57 715).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 11 116 422 — более 18% населения страны. В настоящее время заражены 2 476 514 человек (на 116 092 меньше, чем днем ранее).

Две прививки от коронавируса сделали 47,8 миллиона человек (более 79,5% граждан страны).