Вашингтон, , 22:09 — REGNUM Для США 2021 год стал четвертым самым теплым в истории, а декабрь 2021 года — самым теплым за всю историю страны, сообщает 1 февраля Reuters со ссылкой на обзор Национального центра экологической информации (NCEI).

На пляже (сс) Dito Hendarto

Данные опубликованы на фоне заявлений европейских ученых о том, что прошедший год стал пятым самым жарким годом для мира за всю историю наблюдений. При этом эксперты указали на долгосрочность тенденции к потеплению на земном шаре.

В континентальной части США за 127 лет ведения учета шесть самых теплых лет были зарегистрированы в период с 2012 года, говорится в обзоре NCEI.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что глобальное потепление в 2021 году причинило Соединённым Штатам ущерб в размере $100 млрд.

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