Киев, 1 февраля, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Украинцы будут воевать за свою страну до последней капли крови, сообщил 1 февраля в Киеве премьер-министр Британии Борис Джонсон по итогам переговоров с украинским президентом Зеленским.

Борис Джонсон

По его словам, это произойдёт после «российского вторжения».

«Самое лучшее, что мы можем сделать — это донести до граждан России, что украинцы будут сражаться за свою Украину до последней капли крови», — заявил Джонсон.

В ходе своей встречи с Зеленским он вновь обсуждал «российское вторжение» и «агрессивную концентрацию войск РФ».

«Я смогу вам сказать что Россия отвела свои войска тогда, когда Россия отведет свои войска», — поддержал Зеленский заявления своего британского коллеги.

Как сообщало ИА REGNUM, в Британии Джонсона непрерывно призывают подать в отставку из-за скандала с «ковид-вечеринками». Глава МИД Британии Лиз Трасс, которая должна была ехать в Киев вместе с Джонсоном, в последний момент заявила о заражении коронавирусом и ушла на самоизоляцию.