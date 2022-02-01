Москва, 1 февраля 2022, 21:34 — REGNUM Признаков того, что Россия готовит «вторжение» на Украину, нет, заявил 1 февраля венгерский премьер-министр Виктор Орбан после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле.
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Отвечая на вопрос, верит ли он «в агрессию России», Орбан сказал:
Венгерский премьер-министр сказал, что согласен с этим, а затем добавил:
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