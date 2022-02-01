Санкт-Петербург, , 21:42 — REGNUM Служебная проверка начата в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области после безобразного инцидента в помещении дежурной части 37 отдела полиции Василеостровского района Северной столицы.

Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным СМИ, здесь в ходе конфликта вечером 31 января двое сотрудников ГИБДД нанесли телесные повреждения 24-летней сотруднице уголовного розыска. После этого девушку пришлось госпитализировать в Мариинскую больницу с переломом и другими травмами.

Как сообщили ИА REGNUM в петербургском Главке МВД, по факту конфликтной ситуации проводится служебная проверка, в ходе которой «будет дана всесторонняя и объективная оценка действий всех участников инцидента».

По предварительным данным, конфликт возник из-за замечания, которая сделала оперативница угрозыска на парковке отдела, куда заехали «гаишники». Они проследовали за сотрудницей в помещение отдела, где взаимные препирательства и угрозы привели к применению грубой физической силы в отношении девушки, которая уже шесть лет служит в органах полиции. Все участники конфликта в этот момент были вооружены и находились при исполнении служебных обязанностей.