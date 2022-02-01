Базель, Швейцария, , 21:29 — REGNUM 1 февраля швейцарский футбольный клуб «Базель» объявил о переходе 23-летнего российского форварда московского ЦСКА Федора Чалова. Арендное соглашение рассчитано на пять месяцев до конца сезона июня 2022 года.

Фёдор Чалов Дмитрий Голубович

В текущем сезоне Федор Чалов принял участие в шестнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

На данный момент трансферная стоимость российского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 8,5 миллиона евро.

Через пять дней, 6 февраля, «Базель» в матче двадцатого тура швейцарской Суперлиги 2021/22 сыграет со «Сьоном». Матч пройдет в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк».