Донецк, 1 февраля, 2022, 21:19 — ИА Регнум. В Донбассе боец Народной милиции ДНР погиб в результате атаки беспилотника украинских террористов, сообщил 1 февраля глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

По его данным, украинский БПЛА сбросил взрывное устройство.

«Беспилотник сбросил взрывное устройство, погиб наш военнослужащий. Эта информация еще даже в сводку не попала», — рассказал Пушилин.

При этом он добавил, что «свои беспилотники Украина запускает, и цели понятны и очевидны — увы, это не только разведка». В то же время, отметил он, украинские вооруженные формирования средствами РЭБ блокируют работу беспилотников СММ ОБСЕ, которые должны отслеживать ситуацию на линии соприкосновения.