Москва, 1 февраля 2022, 21:18 — REGNUM Антироссийские заявления официальной Украины вредят прежде всего самой Украине, заявил 1 февраля российский президент Владимир Путин после переговоров с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

Владимир Путин
Владимир Путин
Kremlin.ru

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Комментируя вопрос выполнения Минских соглашений, Путин сказал:

«Мы, с одной стороны, всё время слышим, что Украина хочет выполнять, нам всё время ставят в вину, что мы «не выполняем Минские соглашения». И в то же время звучат публичные заявления, что если Украина выполнит Минские соглашения, то она развалится! А никто не думал о том, что если она создаст такие угрозы для России, она создаёт аналогичные угрозы для себя? Это всё вопросы, которые требуют очень внимательного рассмотрения».

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