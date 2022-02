Лос-Анджелес, США, , 21:14 — REGNUM Риверс Куомо, вокалист американской инди-рок группы Weezer, запустил собственное приложение для потоковой передачи музыки Weezify, в которое будут выложены демо-версий его песен. Об этом музыкант рассказал в своем Twitter-аккаунте 30 января. В 2020 году Куомо продал 2655 неизданных демо-версий через свой интернет-магазин в рамках заключительного проекта для класса веб-программирования, некоторые из которых относятся к дням до его вступления в Weezer.

Группа Weezer на закрытом концерте YouTube

https://twitter.com/RiversCuomo/status/1487839161075654656

Теперь Куомо нашел новое место для своих невыпущенный записей, запустив новое приложение Weezify, описанное как «плеер, подобный Spotify, для всех демо-песен Риверса Куомо». Он также написал: «Устали от Spotify? Переходите на Weezify!»

Как сказано в описании к новому потоковому сервису, «приложение включило в себя около 3500 демо-записей артиста». Куомо признался, что делал приложение «для себя», а его создание заняло у него «весь 2021 год».

