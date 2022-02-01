Москва, , 21:17 — REGNUM Уругвайская певица Наталия Орейро примет участие в телепроекте «Музыкальная интуиция», который выходит на канале ТНТ. Соответствующая информация появилась на сайте издания ОК! 1 февраля.

Наталия Орейро DonSimon

В рамках проекта исполнительница станет капитаном команды, в которую войдут Иван Абрамов, Мария Кравченко и Денис Дорохов. Участникам предстоит отгадать, кто из героев шоу имеет вокальные навыки, а кто лишь притворяется певцом.

Напомним, что в ноябре 2021 года Наталия Орейро получила российское гражданство. Желание получить российский паспорт певица изъявила после визита на программу «Вечерний Ургант» в 2020 году.

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