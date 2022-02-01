Стокгольм, , 21:19 — REGNUM С 28 января число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 106. Данные 1 февраля обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

Флаг Швеции Anders Sikvall

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умер 15 961 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 2 183 910 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 113 454 человека.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получил 7 776 581 человек старше 12 лет (86,5%), вторую — 7 512 122 (83,5%).

Отмечается, что 1 февраля из статистики по вакцинации были убраны сведения о привитых шведах, которые скончались по тем или иным причинам.

С начала пандемии в общей сложности 8621 человек получил помощь в реанимационных отделениях в связи с заболеванием COVID-19.