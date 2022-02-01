Москва, , 21:01 — REGNUM Если Украину возьмут в НАТО, война, в которой придётся участвовать России, станет неизбежной, заявил 1 февраля российский президент Владимир Путин после переговоров с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

Владимир Путин Дарья Драй © ИА REGNUM

«Ведь в доктринальных документах Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путём. Не то, что они говорят на публику, а в документах написано.

Представим, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием: стоят современные ударные системы — так же, как в Польше и в Румынии. Кто помешает-то? И начинает операции в Крыму, не говорю даже про Донбасс.

Это суверенная российская территория! Вопрос в этом смысле для нас закрыт. Представьте, что Украина — страна НАТО и начинается эта военная операция. Нам что, воевать с блоком НАТО?»

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