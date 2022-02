Глазго, Великобритания, , 21:00 — REGNUM Шотландская инди-фолк исполнительница Кэтрин Джозеф вернулась с анонсом своего предстоящего альбома For you who are the wronged и поделилась его лид-синглом What is keeping you alive makes me want to kill them for. Об этом 1 февраля сообщил портал The Line Of Best Fit.

Певица Кэтрин Джозеф YouTube

What is keeping you alive makes me want to kill them for — это первая релиз Джозеф после выхода сингла Whole в 2019 году. Новый сингл был объединен с клипом режиссера Гарри Кларка.

Новый релиз Джозеф является первой песней из ее предстоящего альбома For you who are the wronged, который станет продолжением альбома 2018 года When I Wake the Want Is. Отметим, что дебютный альбом певицы 2015 года Bones You Have Thrown Me and Blood I've Spilledполучил звание «Альбом года» в Шотландии.

