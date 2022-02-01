Висбю, Швеция, , 21:03 — REGNUM 1 февраля ответственный комитет Церкви Швеции принял решение отстранить от службы епископа Томаса Петерссона, который до этого работал в епархии в Висбю. Это означает, что он не может более служить епископом, священником или дьяконом в Церкви Швеции. Священника отстранили от церкви из-за его внебрачных связей с одной из служащих в епархии. Об этом сообщил телеканал SVT.

Стокгольм. Швеция

«Конечно, это печальное известие для многих, не в последнюю очередь для самого Томаса Петерссона. Такое событие явно болезненно для всех вовлеченных сторон и для всей Церкви», — заявила на пресс-конференции архиепископ Церкви Швеции Антье Якелен.

В письменном комментарии изданию Hela Gotland Томас Петерссон говорит, что с большой грустью узнал о решении ответственного комитета Церкви Швеции. По его словам, он не будет оспаривать отстранение от должности.