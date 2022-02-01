Пекин, 1 февраля, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Синьхуа 1 февраля, в преддверие Праздника Весны (Нового года по лунному календарю), публикует материал о взаимных онлайн-поздравлениях соотечественников через Тайваньский пролив. В них через социальные сети активно участвуют представители всех слоев общества.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай. Дракон

В качестве наиболее яркого примера приводится взаимная запись роликов 96-летнего ученого в сфере СМИ Фан Ханьци из материкового Китая и его старого друга с Тайваня известного журналиста Ли Чжаня. Оба участника переписки вспомнили годы сопротивления японской агрессии, которой противостояли вместе. Опыт тайванского коллеги потребовался на материке и в первые годы политики реформ и открытости, в ходе которых Ли Чжань оказывал поддержку подготовке в КНР журналистских кадров. Коллеги с разных сторон пролива отмечают, что прочные связи и глубокая симпатия между людьми сохраняются и давно стали визитной карточкой материково-островных отношений.

Отмечается, что решение остаться на материке на время праздничных дней приняли многие студенты и бизнесмены с Тайваня, посетившие своих, проживающих там, родственников.