Вашингтон, , 21:01 — REGNUM Американский музыкант Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) объявил о смене названия будущей пластинки. Соответствующую информацию опубликовало издание The Flow 1 февраля.

Репер Machine Gun Kelly Stefan Brending

Ранее проект должен был получить название Born With Horns, однако впоследствии исполнитель решил изменить его на Mainstream Sellout. Примечательно, что в августе 2021 года артист вместе с популярным гитаристом Трэвисом Баркером набили татуировки с предыдущим названием пластинки.

Напомним, что в августе 2021 года Machine Gun Kelly сделал анонс будущего альбома. Известно, что выход пластинки состоится в 2022 году.

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