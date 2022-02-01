Вашингтон, 1 февраля, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Американский музыкант Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) объявил о смене названия будущей пластинки. Соответствующую информацию опубликовало издание The Flow 1 февраля.

Stefan Brending Репер Machine Gun Kelly

Ранее проект должен был получить название Born With Horns, однако впоследствии исполнитель решил изменить его на Mainstream Sellout. Примечательно, что в августе 2021 года артист вместе с популярным гитаристом Трэвисом Баркером набили татуировки с предыдущим названием пластинки.

Напомним, что в августе 2021 года Machine Gun Kelly сделал анонс будущего альбома. Известно, что выход пластинки состоится в 2022 году.