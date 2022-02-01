Тибетский автономный район, Китай, , 20:51 — REGNUM Отметку в 4 млрд юаней (около 632 млн долларов) по итогам 2021 года превысил объем внешней торговли Тибетского автономного района (ТАР) КНР, расположенного в юго-западной части страны. Об этом 1 февраля сообщает Синьхуа, подчеркивая, что это более, чем на 88% превышает прошлогодние показатели.

Николай Рерих. Тибет. Гималаи. 1933

Объем экспорта из ТАР, по этим данным, вырос до 2,25 млрд юаней, увеличившись почти на 75%. По тем же данным, распространенным таможней Лхасы, административного центра ТАР, импорт составил 1,76 млрд юаней, что означает рост на 110%. Обеспечено существенное положительное годовое сальдо в 488 млн юаней.

Главными статьями тибетского экспорта является сельскохозяйственная, прежде всего животноводческая продукция. Крупнейшим внешнеторговым партнером Тибета по-прежнему остается соседний Непал.