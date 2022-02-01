Лос-Анджелес, США, , 20:51 — REGNUM Американский музыкант August Royals, соавтор фронтмена хип-хоп группы Brockhampton Клиффорда Симпсона, вернулся с новым треком Kiss My Scars. Об этом 1 февраля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Певец August Royals YouTube

Kiss My Scars — первый релиз August Royals после прошлогоднего сингла Prada, спродюсированного Ромилом Хемнани и в котором также участвовал Клиффорд Симпсон, известный под псевдонимом Kevin Abstract.

21-летний уроженец Грузии рассказал о своей новой песне: «Kiss My Scars — это погружение в любовь. Иногда эта любовь предназначена для других, а иногда она заключается в том, чтобы научиться наконец любить самих себя. Эта песня о движении вперед».

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