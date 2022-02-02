2 февраля 2022 | Время чтения 1 мин

Ярослав Чингаев, , 07:29 — REGNUM 1 февраля в конно-спортивном клубе «Звездный» прошли Всероссийские соревнования по джигитовке на «Кубок памяти атамана А. И. Острягина». Помериться силами приехали спортсмены-джигиты с разных уголков России.

Конно-спортивный клуб «Звездный». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Конно-спортивный клуб «Звездный». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Лошадь в солярии. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Конно-спортивный клуб «Звездный». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В соревнованиях приняли участие команды Москвы, Московской, Волгоградской, Тверской и Липецкой областей.

Подготовка лошади. КСК «Звездный». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

КСК «Звездный». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Награды. КСК «Звездный». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Конно-спортивный клуб «Звездный». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Джигиты соревновались в двоеборье, включающем в себя два раздела «Специальная джигитовка» и «Вольная джигитовка».

Перед выступлением. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Открытие. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В разделе «Специальная джигитовка» всадники продемонстрировали своё умение владеть различными видами кавалерийского оружия: пикой, шашкой, стрелять из пистолета и традиционного лука на скаку, а также метать нож.

Специальная джигитовка. Стрельба из лука. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Специальная джигитовка. Стрельба из лука. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Специальная джигитовка. Стрельба из лука. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Специальная джигитовка. Стрельба из лука. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Специальная джигитовка. Стрельба из лука. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В другом, наиболее динамичном и зрелищном разделе соревнований «Вольная джигитовка» всадники показали сложные и яркие акробатические упражнения на резво скачущей лошади.

Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Падение. Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Наездница зацепилась за стремя. Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Девятилетняя участница. Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В перерыве казаки подготовили для зрителей развлекательную программу с песнями и плясками и демонстрацией мастерства владения шашкой и нагайкой.

Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM