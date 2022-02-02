Ярослав Чингаев, 2 февраля 2022, 07:29 — REGNUM 1 февраля в конно-спортивном клубе «Звездный» прошли Всероссийские соревнования по джигитовке на «Кубок памяти атамана А. И. Острягина». Помериться силами приехали спортсмены-джигиты с разных уголков России.

Конно-спортивный клуб «Звездный». Московская область
Конно-спортивный клуб «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Конно-спортивный клуб «Звездный». Московская область
Конно-спортивный клуб «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Лошадь в солярии. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Лошадь в солярии. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Конно-спортивный клуб «Звездный». Московская область
Конно-спортивный клуб «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В соревнованиях приняли участие команды Москвы, Московской, Волгоградской, Тверской и Липецкой областей.

Подготовка лошади. КСК «Звездный». Московская область
Подготовка лошади. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
КСК «Звездный». Московская область
Награды. КСК «Звездный». Московская область
КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Награды. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Конно-спортивный клуб «Звездный». Московская область
Конно-спортивный клуб «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Джигиты соревновались в двоеборье, включающем в себя два раздела «Специальная джигитовка» и «Вольная джигитовка».

Перед выступлением. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Перед выступлением. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Открытие. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Открытие. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В разделе «Специальная джигитовка» всадники продемонстрировали своё умение владеть различными видами кавалерийского оружия: пикой, шашкой, стрелять из пистолета и традиционного лука на скаку, а также метать нож.

Специальная джигитовка. Стрельба из лука. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Специальная джигитовка. Стрельба из лука. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Специальная джигитовка. Стрельба из лука. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Специальная джигитовка. Стрельба из лука. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Специальная джигитовка. Стрельба из лука. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Специальная джигитовка. Стрельба из лука. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Специальная джигитовка. Стрельба из лука. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Специальная джигитовка. Стрельба из лука. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Специальная джигитовка. Стрельба из лука. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Специальная джигитовка. Стрельба из лука. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В другом, наиболее динамичном и зрелищном разделе соревнований «Вольная джигитовка» всадники показали сложные и яркие акробатические упражнения на резво скачущей лошади.

Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Падение. Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Падение. Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Наездница зацепилась за стремя. Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Наездница зацепилась за стремя. Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Девятилетняя участница. Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Девятилетняя участница. Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В перерыве казаки подготовили для зрителей развлекательную программу с песнями и плясками и демонстрацией мастерства владения шашкой и нагайкой.

Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM