Ярослав Чингаев,
2 февраля 2022, 07:29 — REGNUM 1 февраля в конно-спортивном клубе «Звездный» прошли Всероссийские соревнования по джигитовке на «Кубок памяти атамана А. И. Острягина». Помериться силами приехали спортсмены-джигиты с разных уголков России.
Конно-спортивный клуб «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Конно-спортивный клуб «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Лошадь в солярии. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Конно-спортивный клуб «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
В соревнованиях приняли участие команды Москвы, Московской, Волгоградской, Тверской и Липецкой областей.
Подготовка лошади. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Награды. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Конно-спортивный клуб «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Джигиты соревновались в двоеборье, включающем в себя два раздела «Специальная джигитовка» и «Вольная джигитовка».
Перед выступлением. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Открытие. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
В разделе «Специальная джигитовка» всадники продемонстрировали своё умение владеть различными видами кавалерийского оружия: пикой, шашкой, стрелять из пистолета и традиционного лука на скаку, а также метать нож.
Специальная джигитовка. Стрельба из лука. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Специальная джигитовка. Стрельба из лука. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Специальная джигитовка. Стрельба из лука. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Специальная джигитовка. Стрельба из лука. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Специальная джигитовка. Стрельба из лука. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
В другом, наиболее динамичном и зрелищном разделе соревнований «Вольная джигитовка» всадники показали сложные и яркие акробатические упражнения на резво скачущей лошади.
Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Падение. Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Наездница зацепилась за стремя. Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Девятилетняя участница. Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
В перерыве казаки подготовили для зрителей развлекательную программу с песнями и плясками и демонстрацией мастерства владения шашкой и нагайкой.
Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM