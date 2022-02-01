Москва, , 20:47 — REGNUM Визит в Россию французского президента Эммануэля Макрона может состояться в ближайшее время, заявил 1 февраля российский президент Владимир Путин после переговоров с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон Kremlin.ru

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Комментируя вопрос гарантий безопасности, которых Россия потребовала от Запада и которые обсуждались среди прочих тем с Орбаном, Путин заявил:

«Мы договорились вчера [31 января] с президентом Франции, что он тоже, может быть, приедет в ближайшее время в Москву».

Президент России добавил, что тема гарантий безопасности будет обсуждаться при личной встрече с Макроном.

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