Пекин, 1 февраля, 2022, 20:46 — ИА Регнум. До 329 млн штук или на 1,1% увеличились в 2021 году поставки на китайский внутренний рынок смартфонов. Об этом 1 февраля сообщает Синьхуа, ссылаясь при этом на отраслевой отчет международной компании по исследованию глобального рынка International Data Corporation.

Иван Шилов ИА REGNUM Смартфон

Рост поставок, по экспертным оценкам, связан с высокими ожиданиями в отрасли, что обусловлено надежно контролируемой, стабильной эпидемиологической ситуации, а также стимулированием потребительского спроса. Отмечается при этом, что наибольший рост пришелся на первый квартал, во втором и третьем кварталах было зафиксировано снижение продаж, которое в четвёртом квартале существенно замедлилось.