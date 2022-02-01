Лондон, 1 февраля, 2022, 20:46 — ИА Регнум. 1 января авторитетный портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших игроков Английской Премьер-лиги 2021/22 в январе. В сборную вошли три игрока «Вулверхэмптона» — Жозе Са, Макс Килман и Жоау Моутриньо.

Catherine Kõrtsmik Харри Кейн

Самым ценным игроком в январе был признан 25-летний атакующий полузащитник «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Буэндиа, отметившийся одним забитым мячом и одной результативной передачей в трех матчах за клуб из Бирмингема в январе.

В текущем сезоне Буэндиа набрал 5 (2+3) очков по системе гол+пас в девятнадцати турах Английской Премьер-лиги.

Также в символическую сборную АПЛ в январе вошли Стюарт Даллас, Мохаммед Салису, Владимир Цоуфал, Джек Харрисон, Кевин де Брёйне, Харри Кейн и Адам Ида.