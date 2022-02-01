Белград, , 20:53 — REGNUM Сербские власти не допустят никакого срыва предстоящих выборов, намеченных на апрель. Об этом заявил 1 февраля премьер-министр Сербии Анна Брнабич.

Анна Брнабич Kt.gov.rs

Так Брнабич прокомментировала заявление руководства экологического движение «Давай — меняй!» о том, что движение не исключает блокады выборов.

«Этого не будет. В нашей стране уважают законы, у нас сильные государственные институты», — заявила Брнабич телеканалу Happy.

Премьер-министр Сербии повторила, что правительство остановило строительство литиевого рудника компании «Рио Тинто» на западе страны из-за того, что многие граждане были серьезно обеспокоены вопросом защиты окружающей среды. По ее словам, экологические движения, в отличие от граждан, показали, что их действия направлены только против президента Александра Вучича.

Напомним, что движение «Давай — меняй!» ранее потребовало от правительства Сербии запретить эксплуатацию лития и бора на территории страны. При этом активисты требовали, чтобы соответствующий закон был принят до выборов в апреле этого года. По словам руководителя движения Савы Манойловича, если это решение не будет принято, не исключено, что граждане организуют «обструкцию выборов».