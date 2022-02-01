Лос-Анджелес, США, , 20:41 — REGNUM Normani (Нормани Хэмилтон), американская певица и бывшая участница группы Fifth Harmony, пообещала своим фанатам, что ее новая музыка появится в течение следующих 200 дней. Об этом 1 февраля певица написала в своем Twitter-аккаунте.Нормани поделилась фрагментом нового трека и сообщила, что фанаты услышат новый материал от нее в течение этого года. Предыдущей работой певицы был сингл Wild Side с участием Карди Би: «прошло 200 дней [с выхода последнего сингла]. Этот твит — гарантия того, что не будет еще одних таких 200 дней, люблю вас, ребята».

Певица Normani YouTube

https://twitter.com/Normani/status/1488307102854443008

В декабре 2021 года Нормани рассказала о своем дебютном альбоме, выступая на шоу Эллен Дедженерес. Тогда она сказала, что он «почти готов».

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