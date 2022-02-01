Москва, , 20:36 — REGNUM Не в заботе об Украине заключается мотив действий США, а в том, чтобы помешать России, заявил 1 февраля российский президент Владимир Путин после переговоров с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Комментируя ситуацию с информационной кампанией Запада по поводу мнимых планов России «напасть на Украину», Путин сказал:

«Мне представляется, что те же Соединённые Штаты не столько заботятся о безопасности Украины, хотя, может быть, и думают об этом, но где-то на втором плане, но самая главная их задача — сдерживание развития России».

Ради этой цели они не остановятся ни перед чем — вплоть до того, чтобы втянуть Россию в вооружённый конфликт, спровоцированный бандеровцами. Это может произойти как в Донбассе, так и в отношении Крыма.

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