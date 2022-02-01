Джейн Спай, 1 февраля 2022, 21:08 — REGNUM Старшая госслужащая при кабинете министров Великобритании Сью Грей опубликовала свой частичный отчет о результатах расследования вечеринок на Даунинг-стрит во время локдаунов в 2020 и 2021 году. Тем временем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вместо борьбы за свой пост уехал на Украину для проведения переговоров с президентом Владимиром Зеленским.
В своем Twitter-аккаунте Борис Джонсон написал: «Уезжаю сегодня в Киев на встречу с президентом Зеленским для переговоров. Как друг и демократический партнер Великобритания продолжит отстаивать право на украинский суверенитет перед теми, кто норовит его уничтожить».
Некоторые пользователи отметили, что, поехав на Украину, Джонсон наконец-то попал в мышеловку российского президента Владимира Путина. Они не исключают, что скоро в Великобритании сменится премьер-министр, потому что этот Путина вряд ли устраивает.
«Все на шоу! Нас разыгрывают, и Путин в этом замешан!» — прокомментировал @juniperjump.
«Путин возьмет его в заложники, вот это достойный финал сезона, которого мы все так ждали!» — предположил @Grubsweatcheers.
«Разве его будут рассматривать в качестве заложника? Ему, скорее, гражданство дадут», — не согласился @DuhBurnz.
Часть комментаторов считает, что поездка Джонсона — это еще одна ошибка, потому что он совершенно не умеет вести переговоры и он в очередной раз всё испортит.
«Пожалуйста, нет! Отправьте дипломата. Помните, что случилось, когда Джонсон вмешался в дело Назанин Загари-Рэтклифф», — написал @MissLed20.
Назанин Загари-Рэтклифф — британка иранского происхождения — была осуждена иранским судом по обвинению в заговоре против действующей власти. В 2017 году, после того как Борис Джонсон высказался о деле в парламенте, назвав осуждение насмешкой над правосудием, журналистке были предъявлены новые обвинения.
«Не волнуйтесь, если всё пойдет коту под хвост, он всегда может сказать, что он никуда не ездил и не знает, о чем идет речь», — отметила @homerastra.
«Да, он ведь так известен за успешную дипломатию», — прокомментировал @jml3439.
«Действительно, что может пойти не так?» — написал @fiwithers.
Многие пользователи попросили сделать всё возможное, чтобы Борис Джонсон не возвращался в Великобританию.
«Не пускайте его обратно!» — написал @MCSaint.
«Они могут его себе оставить?» — спросил @kenantins.
«Торопитесь! Меняйте замки на Даунинг-стрит!» — призвал @PateVege.
«Кто-то может забыть забронировать его обратный билет, пожалуйста», — попросил @ChericoRoo.
В комментариях отметили, что Джонсон вообще не старается сохранить свое место на посту премьер-министра, потому что улетать на Украину, когда в кабинете министров каждый стремится занять твое место, совершенно неразумно.
«Это ее шанс. Пусть Пател (Прити Пател — министр внутренних дел Великобритании — прим. Д.С.) найдет какой-нибудь дефект в его подданстве и не впустит его обратно», — написал @Iamegriff, напомнив про закон, по которому британское правительство может лишать подданства.
«Я бы на его месте побеспокоился. Трасс остается дома, чтобы спланировать свою заявку на лидерство», — считает @IanRolfe10.
Пользователи предположили, что цель визита на Украину — подтвердить прогнозы о вторжении Украины, собственноручно его спровоцировав.
«Можете считать, что его визит только увеличит страх вторжения, возможно, сделает его более точным», — прокомментировал @daveygirl1.
Некоторые пользователи не поняли, почему Джонсон делает, что хочет и улетает из страны, пока он является объектом полицейского расследования.
«Подождите, ему разве можно покидать страну, несмотря на то что против него ведется расследование?» — спросил @abarnes_95th.
Напомним, ранее полиция Лондона, которая также проводит расследование вечеринок на Даунинг-стрит, попросила не публиковать полный отчет Сью Грей до завершения их расследования. Как пообещали представители Даунинг-стрит, полный отчет все-таки будет опубликован.
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