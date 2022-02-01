1 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 21:13 — REGNUM На начало 2022 года у экс-президента США Дональда Трампа на счету для политических кампаний лежат $122 млн наличными, что является огромным резервом, поскольку он дразнит желающих занять Белый дом. Откладывая деньги вместо того, чтобы тратить их, бизнесмен собрал $51 млн с июля по декабрь прошлого года и израсходовал лишь малую часть этой суммы за тот же период, согласно федеральным документам, обнародованным в последний день января.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Во второй половине 2021 года Трамп выделил менее $1,5 млн на цели своей Республиканской партии. Среди прочего, $1 млн был переведен Институту консервативного партнерства, некоммерческой организации, в которой Марк Медоуз, бывший глава администрации Трампа, является старшим партнером.

Марк Медоуз Gage Skidmore

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Когда Washington Post начинает каждую неделю писать сотни статей о Трампе, становится ясно, что демократы напуганы тем, что Трамп снова станет президентом!» — отмечает SXU825.

«Трамп не тратит свои деньги. Он скоро разворует этот фонд… Отметьте мой пост», — считает The Allseeing.

«Я бы сжег свои деньги, прежде чем пожертвовать хоть цент в пользу партии республиканцев и/или Трампа. А когда-то я был республиканцем», — пишет HangsHoaginsHyena.

Республиканец Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Просто обожаю весь страх крыс-демократов перед тем, что Трамп будет избран президентом в 2024 году!» — восклицает SXU825.

«Такой уровень коррупции вас не беспокоит? Вы бы всё равно проголосовали за кого-то, кто настолько неэтичен?» — недоумевает Blue in RI.

«Избавьтесь от кабельного телевидения сейчас, пока есть возможность. Скоро он будет в рекламе на каждом канале», — предполагает two2.

«Кабельное телевидение еще существует?» — спрашивает 2Blunt4Two.

«Неважно, сколько денег удастся украсть Трампу. Почти ничего из них не пойдет на те цели, которые он использовал для надувательства своих конкурентов. Например, знаем ли мы, сколько денег ушло на покрытие расходов по судебным искам, поданным по поводу выборов? Потратил ли он какие-нибудь деньги на покрытие судебных издержек приверженцев Трампа, штурмовавших Капитолий? Основная часть пожертвований, большая часть которых поступает от людей, имеющих более насущные потребности, такие как еда и аренда жилья, пойдет на поддержание того образа жизни, к которому он привык», — считает joe15211.

«Как жаль, что правительство США не может просто конфисковать эти $122 млн у Трампа за мошенничество при сборе средств!» — указывает BostonAGW.

«Наша страна — это последний рэкет Трампа», — комментирует JudyCFL.

«Республиканская партия больше не является партией Линкольна, Эйзенхауэра или Рейгана. Она превратилась в партию Трампа, что больше говорит о республиканцах, чем о Трампе, который является очередным мошенником», — уверен VoteDforDemocracy.

Напомним, что представитель пресс-службы Трампа Тейлор Будович уточнил, что собранные средства предполагается направить на финансирование предвыборных кампаний республиканцев для участия в промежуточных выборах в Конгресс США, которые пройдут в ноябре 2022 года, а также на выборах президента в 2024 году.

О возможном участии Дональда Трампа в качестве кандидата на пост президента США от Республиканской партии информация не поступала. Сам Трамп сохраняет интригу, объявив, что решение о своём участии в президентских выборах сообщит после промежуточных выборов в Конгресс.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Трамп заявил о помиловании людей, обвиненных в уголовных преступлениях за участие в протестах на Капитолийском холме 6 января, в случае своего переизбрания на пост главы государства в 2024 году. При этом политик не обозначил точно, будет ли он баллотироваться в президенты.

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