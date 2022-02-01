Москва, , 20:23 — REGNUM НАТО в своё время обещало нерасширение на Восток, но альянс не выполнил своих обещаний, заявил 1 февраля президент РФ Владимир Путин после переговоров с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

Комментируя необходимость нынешнего запроса у Запада гарантий безопасности, президент напомнил, что Москве в своё время «были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на Восток ни на один дюйм, всем это хорошо известно».

Между тем, отмечает глава государства, НАТО уже в Румынии, Польше, Прибалтике: то есть говорилось одно, а сделано было совсем другое.

Владимир Путин «Сказали одно, сделали другое. Как у нас говоря в народе, «кинули», ну просто обманули».

Читайте ранее в этом сюжете: Путин заявил, что США не ответили на главные вопросы Москвы по безопасности