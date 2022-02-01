Москва, 1 февраля, 2022, 20:23 — ИА Регнум. НАТО в своё время обещало нерасширение на Восток, но альянс не выполнил своих обещаний, заявил 1 февраля президент РФ Владимир Путин после переговоров с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Комментируя необходимость нынешнего запроса у Запада гарантий безопасности, президент напомнил, что Москве в своё время «были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на Восток ни на один дюйм, всем это хорошо известно».

Между тем, отмечает глава государства, НАТО уже в Румынии, Польше, Прибалтике: то есть говорилось одно, а сделано было совсем другое.