Москва, , 20:19 — REGNUM Россия и НАТО могут достичь взаимовыгодного соглашения, которое будет гарантировать мир и безопасность. Об этом 1 февраля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я убедился сегодня в том, что эти отличия в позициях (по безопасности) могут быть преодолены, и можно заключить такие соглашения, которые будут гарантировать мир, безопасность России — и то, будет приемлемо для стран-членов НАТО», — заявил Орбан.