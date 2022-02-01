Екатеринбург, 1 февраля, 2022, 20:18 — ИА Регнум. В регионах Уральского федерального округа продолжается снижение уровня безработицы. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

Только с начала 2022 года число зарегистрированных безработных упало на на 7,5 тыс. человек. При этом почти во всех регионах УрФО количество состоящих на учёте в службе занятости находится на отметке ниже допандейминого уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года уровень безработицы резко пошёл вверх. Однако затем он начал снижаться.