Москва, , 20:14 — REGNUM Для России неприемлемо сближение Украины с блоком НАТО. Об этом 1 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«В доктринальных документах Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путём. Не то что они говорят, а в документах написано. Представьте себе, что Украина является членом НАТО. Напичкана оружием, стоят современные ударные системы, точно так же как в Польше и в Румынии. Кто помешает? И начинают операцию в Крыму, сейчас даже не говорю про Донбасс. Это суверенная российская территория, вопрос для нас в этом смысле закрыт», — заявил Путин.

«Представим, что Украина — страна НАТО и начинается военная операция. Нам что, воевать с блоком НАТО? Хоть кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет», — указал он.