Лондон, , 20:14 — REGNUM Визит в Россию британского министра обороны Бена Уоллеса состоится 11 февраля, передаёт 1 февраля ВВС.

Бен Уоллес Richard Townshend

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Уточняется, что Уоллес будет в Москве, где встретится с российским министром обороны Сергеем Шойгу.

Напомним, 17 января Уоллес объявил, что приглашает Шойгу в Лондон для обсуждения вопросов, касающихся НАТО и Украины. В ответ на это Шойгу пригласил Уоллеса в Москву.

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