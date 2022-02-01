Москва, 1 февраля, 2022, 20:09 — ИА Регнум. После распада Советского Союза России давались обещания о нерасширении НАТО на восток, однако эти обещания не были сдержаны. Об этом 1 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация НАТО

«Сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули! Ну просто обманули. Ладно, хорошо. Потом США вышли из договора о противоракетной обороне. Мы долго уговаривали этого не делать, это один из основополагающих, фундаментальных договоров обеспечения безопасности. Тем не менее, США сделали то, что сделали. И теперь пусковые установки ПРО находятся в Румынии и в Польше», — заявил Путин.