Магнитогорск, Челябинская область, , 20:09 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области под суд отдан серийный угонщик автомобилей. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Угон автомобиля

TheDigitalWay

Всего сотрудники следственного управления городского УМВД доказали шесть преступных эпизодов. Размер причинённого ущерба превысил 1,7 млн рублей. Гражданин угонял отечественные автомобили в Челябинской и Курганской областях.

Перед судом предстанет мужчина 1995 года рождения, уже судимый ранее за совершение аналогичных преступлений. Два похищенных авто он уже успел продать неизвестным. А ещё четыре полицейские вернули владельцам.