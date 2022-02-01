Ставрополь, , 20:04 — REGNUM Следственный комитет проверит информацию об унижении ребенка в детском саду города Ставрополя. Она была распространена в региональном сегменте соцсетей и связана с событиями пятилетней давности, сообщили в пресс-службе СК по региону.

Детский сад Http://gradkostroma.ru

«СК России выясняет обстоятельства ненадлежащего оказания услуг в детском саду города Ставрополя. В сети интернет была выявлена публикация жительницы города Ставрополя, в которой она сообщает об унижении в 2017 году ее сына воспитателем детского сада», — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту организована проверка о ненадлежащем оказании услуг в детском дошкольном учреждении, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Подробности инцидента сообщила прокуратура региона, которая также поставила под контроль проверку прокуратуры. По данным ведомства, жительница Ставрополя рассказала в соцсети, что «воспитатель поставила малолетнего в центр круга и сказала детям оплевать его».